Військовослужбовцю, через недбалість якого ЗСУ втратили майже 90 тонн авіаційного палива, повідомлено про підозру, - ДБР

Про підозру у службовій недбалості повідомлено військовослужбовцю, який допустив витік 89 тонн стратегічного авіаційного палива.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"У серпні 2022 року військовослужбовець, в обов’язки якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо для газотурбінних двигунів. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Йому повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

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