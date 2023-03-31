Байден закликав РФ звільнити затриманого журналіста WSJ Гершковича: США поки не планують висилати російських дипломатів та ЗМІ

Президент США Джо Байден закликав РФ звільнити затриманого в Єкатеринбурзі журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Відпустіть його", - сказав американський лідер виходячи з Білого дому.

Видання зазначає, що це перший раз, коли Байден публічно прокоментував інцидент.

Пізніше на запитання іншого репортера, чи висилатимуть США російських дипломатів чи журналістів через затримання Гершковича, Байден сказав: "це не є планом прямо зараз".

Нагадаємо, сьогодні журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Видання The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити їхнього журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії.