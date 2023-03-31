Закликав Сі Цзіньпіна поговорити з президентом Зеленським, - прем’єр Іспанії Санчес

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що під час зустрічі з керівником Китаю Сі Цзіньпіном закликав його до переговорів з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Санчес заявив, що сказав Сі Цзіньпіну, що Іспанія підтримує мирну формулу, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським у листопаді, яка включає вимоги щодо відновлення статусу території України до статус-кво, що існував до анексії Криму Росією у 2014 році.

"Я передав нашу стурбованість незаконним вторгненням в Україну", - сказав Санчес, додавши, що він "закликав Сі поговорити з президентом Зеленським", щоб дізнатися з перших вуст про мирний план Києва.

"Я вважаю, що це план, який закладає основи для тривалого миру в Україні і повністю відповідає Статуту Організації Об'єднаних Націй та її принципам, які були порушені Путіним його вторгненням", - сказав прем'єр Іспанії.

Також читайте: Маємо дослухатись думки Китаю, щоб зрозуміти, як закінчити війну в Україні, - прем’єр Іспанії Санчес

Санчес відмовився повідомити, що саме сказав йому китайський лідер з цього приводу.