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Закликав Сі Цзіньпіна поговорити з президентом Зеленським, - прем’єр Іспанії Санчес

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Закликав Сі Цзіньпіна поговорити з президентом Зеленським, - прем’єр Іспанії Санчес
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що під час зустрічі з керівником Китаю Сі Цзіньпіном закликав його до переговорів з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Санчес заявив, що сказав Сі Цзіньпіну, що Іспанія підтримує мирну формулу, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським у листопаді, яка включає вимоги щодо відновлення статусу території України до статус-кво, що існував до анексії Криму Росією у 2014 році.

"Я передав нашу стурбованість незаконним вторгненням в Україну", - сказав Санчес, додавши, що він "закликав Сі поговорити з президентом Зеленським", щоб дізнатися з перших вуст про мирний план Києва.

"Я вважаю, що це план, який закладає основи для тривалого миру в Україні і повністю відповідає Статуту Організації Об'єднаних Націй та її принципам, які були порушені Путіним його вторгненням", - сказав прем'єр Іспанії.

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Санчес відмовився повідомити, що саме сказав йому китайський лідер з цього приводу.

Топ коментарі

  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Все эти призывы , обращённые к диктаторам, не более, чем глас вопиющего в пустыне.

    Когда же к мировым политикам придёт понимание реальной ситуации, или уже никогда?
  • freedom of speech
    Санчес відмовився повідомити, що саме сказав йому китайський лідер з цього приводу. Джерело: https://censor.net/ua/n3409327

    Более чем красноречиво. С Китаем давно уже все понятно. Непонятно только что с этим делать ...
  • Vladislav Tepes
    З ким Сі має говорити? У нього на батьківщині таких як Zеленський та інших "сук народу" розстрілюють за казнокрадство, а під час війни розстріляли б не тільки з родичами, там і сусіди під роздачу попали б.
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