Словаччина допоможе Україні якнайшвидше приєднатися до ЄС і повернути свої території, - прем’єр Геґер

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер запевнив, що його країна допомагатиме Україні якомога швидше приєднатися до ЄС і повернути тимчасово окуповані території.

Про це він сказав під час виступу в Бучі на Київщині в межах урочистостей з нагоди відзначення звільнення міста від російських загарбників, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Геґер зазначив, що Президент, уряд і громадяни України продемонстрували, якими сміливими мають бути люди у 21-му столітті, виборюючи такі цінності, як свобода, людські права і демократія.

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"Україна заслуговує на те, щоб бути вільною демократичною державою. Саме тому ви користуватиметеся нашою повною підтримкою. Я хотів би заявити тут, що Україна належить до Європи, Україна - це Європа, і Україна має бути державою-членом Європейського Союзу. Ми допомагатимемо вам якомога більше, щоб ви якомога швидше приєдналися до ЄС. Ви отримаєте нашу підтримку при відвоюванні ваших територій і вашої свободи, бо ви цього заслуговуєте", - запевнив Прем’єр-міністр Словаччини.