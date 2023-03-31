Затримано проросійського блогера, який переховувався у монастирі УПЦ МП

Перед судом постане обвинувачений у державній зраді прокремлівський блогер, який переховувався від правосуддя в монастирі Української православної церкви московського патріархату в Києві.

Про це повідомила Київська міська прокуратура в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з матеріалами слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрюваний почав активно допомагати РФ в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманий готував та надсилав для публікації статті, в яких висловлював проросійські погляди. Вказані публікації розміщувалися на російських сайтах, активно "розганялися" пропагандистами в інтернеті та соцмережах, були доступними необмеженій кількості користувачів.

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"У цих статтях він заперечував існування України як держави та українського народу як повноцінного самостійного етносу. Популяризував та героїзував Російську Федерацію та її президента, наголошував на "високій місії" РФ в світі та її "жертовності"", - додається у повідомленні.

Ці тексти було кваліфіковано експертами, як такі, що були спрямовані на розпалювання національної, міжетнічної, соціальної ворожнечі та ненависті, внесення розбрату між армією і народом, негативно впливали на громадську думку, сприяли поширенню російської пропаганди в Україні та несли загрозу національній безпеці в інформаційній сфері, що є складовою підривної діяльності.

Чоловіка затримали на території одного з монастирів УПЦ МП у Києві, де він переховувався. Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

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