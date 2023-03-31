У Росії запровадили цифрові повістки і заборонили видаляти аккаунт на порталі "Госуслуги", - росЗМІ

На російському порталі "Госуслуги" прибрали можливість видалення облікового запису. Це пов’язують із рішення Міноборони РФ розсилати через портал повістки призовникам.

Про це пише російське видання "Медиазона", передає Цензор.НЕТ.

Техпідтримка "Госуслуг" повідомила, що тепер видалити обліковий запис можна лише "через особисте звернення". Користувачі соцмереж припускають, що це пов'язано з появою інформації про плани Міноборони розсилати електронні повістки.

Раніше під час брифінгу Міноборони РФ представник генштабу ЗС РФ Володимир Цимлянський повідомив, що під час весняного призову, який розпочнеться 1 квітня, військкомати надсилатимуть повістки в електронному форматі.

Пізніше заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін розповів журналістам, що електронні повістки будуть прирівняні до особистого вручення. За його словами, це робиться для того, щоб зменшити кількість ухилянтів. Опитані "Медіазоною" юристи зазначали, що зараз законодавство передбачає лише одну форму отримання повістки - особисто під розпис.

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