Чоловіків, які намагаються незаконно виїхати з України, стало менше, - Держприкордонслужба

Кількість українців, які намагаються незаконно виїхати з країни, зменшилася в порівнянні з першими місяцями після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону 31 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Після 24 лютого (2022 року – ред.) на державному кордоні ми почали фіксувати певне збільшення спроб незаконного перетину кордону. У першу чергу, чоловіками-українцями у віці 18-60 років, оскільки цій категорії громадян обмежено виїзд за межі України.

Відповідно до постанови уряду №57, яка регламентує порядок перетину державного кордону, є винятки, хто з цієї категорії громадян за наявності умов перетину кордону і необхідних документів можуть слідувати за кордон.

Але той приріст, який відбувся від 24-го числа спонукає людей до незаконних подорожей.

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Якщо порівняти перші місяці після 24 лютого, то на даний момент показник охочих незаконно перетнути кордон, звісно, впав. Тоді ми затримували вдень десятками, інколи й по 60-70 людей за добу, осіб, але це і по "зеленій ділянці" кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, і коли громадяни слідують через пункти пропуску з підробленими документами", - розповів він.

Поза межами пунктів в'їзду-виїзду люди найчастіше йдуть до кордону пішки поодиноко чи групами, а також часто користуються послугами "ділків", зазначив Демченко.

А на легальних пунктах пропуску чоловіки найчастіше використовують підроблені документи, ховаються чи переодягаються під жінок, додав він.

За даними ДПСУ, за час дії обмежень воєнного стана було виявлено близько 140 організованих груп, які намагалися організовувати незаконне переправлення людей через кордон.

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Журналіст при цьому навів дані спільного опитування Українського інституту майбутнього й New Image Marketing Group, що 21% українців мають знайомих чоловіків, які незаконно виїхали з України після повномасштабного вторгнення.