Росіяни на Авдіївському напрямку використали майже всі резерви, інтенсивність наступу знизилася, - Сили оборони
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Ворог використав майже всі свої резерви на Авдіївському напрямку - це знизило кількість наступальних дій, але росіяни перекидують сили з півдня
Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Авдіївка - грубо кажучи, клон Бахмута. Чому зменшилась кількість наступальних дій і чому немає техніки? Наступальні дії зменшились через втрати - ворог використав майже всі свої резерви, які мав. Зараз росіяни потребують дуже великих поповнень живої сили. Саме через це кількість наступів зменшилась на Авдіївському напрямку", - розповів він.
Водночас, за словами Дмитрашківського, росіяни постійно перекидують сили з окупованого Криму і Мелітополя та поповнюють підрозділи.