Костін: Україна створить спеціальні слідчі групи, які збиратимуть докази злочинів РФ для МКС

Україні створить спеціальні слідчі групи (Task forces) для збору доказової бази у справах про злочини Росії, які у подальшому передадуть до Міжнародного кримінального суду.

Про це заявив генпрокурор Андрій Костін під час конференції United for justice, яка відбулася у Бучі і була приурочена до річниці звільнення міста від російських загарбників, передає Цензор.НЕТ.

"Ми про це домовилися кілька днів тому, а сьогодні спільно ( з МКС. - Ред.). оголосили про те, що будемо створювати робочі групи Task forces щодо певних кримінальних проваджень, які ми, як Україна, готові будемо передати до Міжнародного кримінального суду", - зазначив він.

Костін зазначив, що МКС нещодавно видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, оскільки українська правоохоронна система не має змоги його засудити через імунітет, який він має як президент.

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"Тому в цій справі саме МКС допомагає Україні, але можуть бути справи щодо злочинів, які набули світового рівня обізнаності, і ми розглядаємо можливість передати їх у МКС. У тому числі це справи щодо воєнних злочинів на території Бучанського району", - додав генпрокурор.

Він розповів, що робота Офісу генпрокурора з Міжнародним кримінальним судом продовжується, є план і стратегія співпраці на поточний рік.

Як повідомлялося, 23 березня МКС підписав з Костіним угоду про відкриття представництва МКС в Україні.

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