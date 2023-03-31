Новини • Допомога Україні, Бюджет-2023

Україна отримала від Канади $1,8 млрд, - Мінфін

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Україна отримала від Канади $1,8 млрд, - Мінфін
До Державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів (1,8 млрд дол. США) кредиту на пільгових умовах.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

"Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні зауважують, що додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних.

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Зазначається, що кредит надано на пільгових умовах за другою додатковою угодою, постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2023 р. № 245 "Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2023 році шляхом залучення кредиту від Канади".

Кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А скільки прилипне до ''очумєлих'' зелених руцьок?
  • Randall Flag da70119e
    Писали, що нам цього року потрібно 14 мільярдів, щоб закрити дірку в бюджеті.
  • 5 копійок
    У Вови великі опшори в Омані.
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