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Через перешкоджання доступу комісії в Лавру знову подали заяву в поліцію, - МКІП

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Через перешкоджання доступу комісії в Лавру знову подали заяву в поліцію, - МКІП
31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" знову не змогла розпочати роботу через незаконне перешкоджання доступу до державного майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКІП.

"При повторній спробі оглянути одне з приміщень Комісія не змогла потрапити до будівлі, бо вона була закрита. Ключі, які передали представники Монастиря не підійшли до серцевини замка приміщення. Про це Комісія склала відповідний Акт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" знову подав заяву до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві через незаконне перешкоджання доступу до державного майна.

УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської лаври 29 березня.

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Топ коментарі

  • Oleksii Magas
    Цей цирк може тривати вічно
  • юрий Шмалько ea66d093
    "знову подав заяву" - і скільки ця мастурбація буде тривати? Судове рішення отримати мізків у слуг не вистачає?
  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    Ну нічого, за вихідні комісія перепочине, і з понеділка з новими силами писатиме заяви в поліцію!
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