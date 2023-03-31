Через перешкоджання доступу комісії в Лавру знову подали заяву в поліцію, - МКІП

31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" знову не змогла розпочати роботу через незаконне перешкоджання доступу до державного майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКІП.

"При повторній спробі оглянути одне з приміщень Комісія не змогла потрапити до будівлі, бо вона була закрита. Ключі, які передали представники Монастиря не підійшли до серцевини замка приміщення. Про це Комісія склала відповідний Акт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" знову подав заяву до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві через незаконне перешкоджання доступу до державного майна.

УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської лаври 29 березня.

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