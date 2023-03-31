Європол ідентифікував 150 підозрюваних у воєнних злочинах РФ в Україні

Європол проаналізував 7 тисяч фотографій та відеофрагментів і зміг ідентифікувати 150 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів під час розв’язаної Росією війни в Україні.

Про це заявила виконавча директорка Європолу Катрін де Боллє, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі ми в Європолі проаналізували 7 тисяч фотографій і відеофрагментів та 550 показань свідків. Ми змогли наразі ідентифікувати 150 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів. Спільно з Міжнародним кримінальним судом ми також зробили внесок у розбудову спроможностей України із захисту свідків", - сказала вона.

Де Боллє підкреслила, що Європол надає першочергового значення розслідуванню воєнних злочинів РФ в Україні, збирає інформацію та ідентифікує фігурантів.

"Ми опрацьовуємо інформацію та намагаємося встановити звʼязок між різною інформацію, яку ми маємо та яка надходить із різних країн. Це наша головна підтримка для генерального прокурора України, правоохоронців України, а також Міжнародного кримінального суду", - зазначила директорка Європолу.

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