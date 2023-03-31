Санду в Бучі закликала покарати російських воєнних злочинців: "Злочини проти людства повинні мати важкі наслідки"

Президентка Молдови Мая Санду під час відвідин Бучі в річницю деокупації закликала до правосуддя над росіянами, які вчинили воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Санду, яка приїхала до Бучі разом з лідерами Словаччини, Словенії та Хорватії, заявила, що без правосуддя миру ніколи не буде.

"Демократичні держави повинні працювати разом, щоб було проведено розслідування щодо тих, хто вчинив ці жорстокі дії, і щоб вони були покарані. Злочини повинні мати наслідки. Злочини проти людства повинні мати важкі наслідки. Ми повинні зробити це заради тих, хто загинув, хто став тимчасово переміщеною особою", - сказала президентка Молдови.

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"Ми висловлюємо захоплення тими, хто відбив російську навалу. Ми згадуємо невинних жертв - дітей, жінок, сотень загиблих. Немає меж брутальності російської навали. Ми відчуваємо це і в Молдові. Багато наших людей у Молдові спостерігали з сумом і страхом за тим, як спливали кров'ю Ірпінь, Бородянка, Буча", - додала вона.