Росія звинувачує Україну в небажанні обмінювати військовополонених

"Омбудсмен" країни-агресорки Тетяна Москалькова, яку було виключено з Міжнародного інституту омбудсмана (IOI), звинуватила Україну в перешкоджанні обмінам.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"У пропагандистській заяві Москалькова вкотре звинуватила Україну в небажанні обмінювати наших Захисників і нібито на підтвердження своїх слів виклала список із 133 прізвищами полонених", - ідеться у повідомленні.

Координаційний штаб прокоментував це так: "Україна використовує всі можливості для повернення наших Оборонців. Тетяна Москалькова ігнорує неодноразові спроби омбудсмена Дмитра Лубінця, а також міжнародних гуманітарних організацій налагодити конструктивний діалог, демонструє відсутність самостійної поведінки та є лише інструментом російської пропаганди".

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Там також закликали оприлюднити повний список усіх українців, які перебувають в російському полоні. В повідомлені наголошується, що "Росія утримує як полонених цивільних заручників, некомбатантів (осіб, які служать у війську, але не беруть участі в бойових діях: музикантів військових оркестрів, медиків, капеланів тощо), а також важкохворих та поранених Захисників та Захисниць. Їх усіх має бути негайно звільнено без жодних додаткових умов".

У Координаційному штабі зауважили також, що минулого тижня Україна без будь-яких умов звільнила важкопоранених військовополонених, яких можна було транспортувати. Але Росія, замість того щоб зробити те саме, намагається дискредитувати українські структури та організації, які займаються обміном.

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