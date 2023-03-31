КСУ перевірить угоду про розміщення Чорноморського флоту РФ в Україні

Українські надіслали до Конституційного суду подання з проханням перевірити угоду про розміщення Чорноморського флоту РФ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КСУ.

"До Конституційного суду 31 березня надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) угоди між Україною та російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої Законом України від 27 квітня 2010 року №2153-VI "Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з перебування флоту Російської Федерації на території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суб’єкт права на конституційне подання вважає, що ця угода не відповідає частині сьомій статті 17 Основного Закону України, і стверджує, що оскаржувана угода суперечить принципам забезпечення нацбезпеки.

"Крім того, народні депутати України зазначають відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту", - йдеться у повідомленні.

Тож, на думку суб’єкта права на конституційне подання, є причини для визнання Угоди неконституційною.

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