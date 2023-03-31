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Федерація фехтування Франції не проводитиме етап Кубка світу через допуск росіян

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Федерація фехтування Франції не проводитиме етап Кубка світу через допуск росіян
Федерація фехтування Франції оголосила про відмову від проведення етапу Кубка світу після того, як стало відомо про допуск російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Федерації.

"У зв'язку з неможливістю дотриматися вимог Міжнародної федерації фехтування з допуску російських і білоруських атлетів на етап Кубка світу з фехтування на шпагах серед чоловіків, запланований на 19-21 травня в Сен-Мор-де-Фоссе, Федерація фехтування Франції заявляє про відміну розіграшу турніру у 2023 році", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила російським та білоруським спортсменам знову брати участь у змаганнях, зокрема у відборі на Олімпійські ігри. Через це Данія та Німеччина відмовилися від участі в турінрах. 

Також читайте: Вімблдон скасував заборону на участь у турнірі російських та білоруських тенісистів

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Федерації фектування Франції-респект за позицію та підтримку України...
  • Чайка Київ
    Дякуємо, Франціє.
  • Alex Sav 8157c114
    там точно лишились благородні Д"артаньяни
    на відміну від педе*раста баха
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