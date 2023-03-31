Федерація фехтування Франції не проводитиме етап Кубка світу через допуск росіян

Федерація фехтування Франції оголосила про відмову від проведення етапу Кубка світу після того, як стало відомо про допуск російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Федерації.

"У зв'язку з неможливістю дотриматися вимог Міжнародної федерації фехтування з допуску російських і білоруських атлетів на етап Кубка світу з фехтування на шпагах серед чоловіків, запланований на 19-21 травня в Сен-Мор-де-Фоссе, Федерація фехтування Франції заявляє про відміну розіграшу турніру у 2023 році", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила російським та білоруським спортсменам знову брати участь у змаганнях, зокрема у відборі на Олімпійські ігри. Через це Данія та Німеччина відмовилися від участі в турінрах.

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