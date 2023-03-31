За електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних, - Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, які ліки в аптеці можна буде отримати за рецептом з 1 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу підкреслити: за електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних. Ви могли бачити це в їх інструкції по застосуванню, де в графі "категорія відпуску" зазначалось "за рецептом". По факту, єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх – і лікаря, і пацієнта, і фармацевта. На час перехідного періоду, який точно діятиме щонайменше до кінця воєнного стану, можливе використання обох варіантів рецепту. Пацієнт може сам обрати, за яким рецептом йому зручніше придбати ліки в аптеці – електронним чи паперовим", – написав Ляшко у фейсбуці.

Міністр нагадав, що на антибіотики електронний рецепт запрацював ще в квітні 2022 року.

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