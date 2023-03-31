Новини

За електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних, - Ляшко

7 409187
За електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних, - Ляшко
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, які ліки в аптеці можна буде отримати за рецептом з 1 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу підкреслити: за електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних. Ви могли бачити це в їх інструкції по застосуванню, де в графі "категорія відпуску" зазначалось "за рецептом". По факту, єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх – і лікаря, і пацієнта, і фармацевта. На час перехідного періоду, який точно діятиме щонайменше до кінця воєнного стану, можливе використання обох варіантів рецепту. Пацієнт може сам обрати, за яким рецептом йому зручніше придбати ліки в аптеці – електронним чи паперовим", – написав Ляшко у фейсбуці.

Міністр нагадав, що на антибіотики електронний рецепт запрацював ще в квітні 2022 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В аптеках Києва довгі черги. Популярний сайт з продажу ліків перевантажений. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Літій Неоненко
    З кожним разом покращення, які насправді є погіршеннями.
  • Yakov Yakov a510eb23
    ляшко, іди нахй.
  • иван гонта e2e9660b
    Не зрозуміло, в чому "зручність" ? Лікар все одно ДИСТАНЦІЙНО НЕ оформить електронний рецепт. Треба все одно до нього попередньо записуватися, відвідувати. І яка різниця - напише він рецепт на папері, чи надрукує на клавіатурі ? Чергова ІМІТАЦІЯ діяльності і начебто рехформ !
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини