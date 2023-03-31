Держдума РФ збирається прирівняти надсилання цифрової повістки до особистого вручення

Система оповіщення росіян в електронному вигляді про призов на термінову службу в армію буде прирівняна до особистого вручення повісток.

Про це російському пропагандистському виданню URA.RU заявив заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін, передає Цензор.НЕТ.

"Одна із цілей — мінімізувати відсоток ухилістів. Якщо прийшла [повістка] через "Госуслуги", потрібно виконувати. Вручення в електронному вигляді те саме, що й особисто", — пояснив Швиткін.

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Депутат Держдуми підкреслив, що видалення на порталі "Госуслуги" профілю або самої програми, щоб не отримати повістку в електронному вигляді, вважатиметься ухиленням від служби в армії. "[Довідки] від ухилення видавати будуть, [якщо людина видалила "Госуслуги"]", - додав Швиткін.