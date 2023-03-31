Екскерівника СБУ Якименка, який очолив каральний орган РФ на окупованій частині Херсонщини, судитимуть за держзраду, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівника СБУ Олександра Якименка. Він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у захопленій частині Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазначається: "З 2014 року експосадовець переховувався в рф, а на початку повномасштабного вторгнення допомагав окупантам у війні проти України.

Зокрема, його призначили керівником створеної агресором "государственной службы безопасности в Херсонской области".

На цій посаді він виконує завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в південному регіоні. Для цього організовує масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів.

Щоденно людей піддають жорстоким тортурам – катують електричним струмом, не дають воду та їжу, а також імітують розстріл потерпілих.

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Таким чином з них намагаються "вибивати" зізнання у сприянні Силам оборони, а після цього пропонують за гроші отримати "амністію".

За даними слідства, до лав окупаційного органу його очільник особисто залучив ще вісьмох зрадників, які беруть безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів якименка судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3, ч. 4 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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Також за цими статтями Кримінального кодексу України кваліфіковано злочинні дії восьми спільників фігуранта.

Наразі обвинувачені оголошені у розшук. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі управління СБУ у Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури та Херсонської окружної прокуратури".

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