В ООН закликали Росію повернутися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї

В ООН занепокоєні високим ризиком застосування ядерної зброї. Він зараз вищий ніж на піку "холодної війни".

Про це заявила заступниця генсеку ООН у справах роззброєння Ідзумі Накаміцу під час засідання Радбезу ООН щодо розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу повторити, держави мають уникати будь-яких дій, які призводять до ескалації. Задля безпеки всіх нас, я закликаю РФ, США та ООН поговорити про повернення до нового договору про ядерну зброю. Ці дії вкрай потрібні для міжнародної стабільності", - наголосила вона.

Накаміцу закликала повернутись до договору про нерозповсюдження ядерної зброї - виконувати свої зобов'язання й докласти зусиль, аби знизити ядерний ризик й перейти до деескалації напруження.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про плани розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю до липня.

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