Китай виступив проти розміщення ядерної зброї на території інших країн

Під час засідання Ради безпеки ООН Китай виступив проти передачі ядерної зброї іншим країнам та розміщення її за межами країни-власниці.

Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї, щоб жодні ядерні країни не передавали свою ядерну зброю за кордон і не розміщували її за межами своєї країни", — заявив представник Китию.

Шуан підкреслив, що минулого року п’ять лідерів ядерних країн заявили, що ядерну війну неможливо виграти і її не можна починати.

"Сьогодні ця заява є ще більш важливою. Китай закликає всі ядерні країни дотримуватися своїх зобов’язань, зменшувати ризик ядерної війни та уникати будь-яких конфліктів між ядерними державами", — додав він.

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