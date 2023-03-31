Небензя заявив, що Росія не порушує міжнародні зобов’язання, розміщуючи в Білорусі ядерну зброю

Представник Росії в ООН Василь Небензя під час свого виступу не став заперечувати, що Росія передає зброю Білорусі, але "без порушень наших міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Президент Путін чітко пояснив, що ми не передаємо ядерну зброю. Ми говоримо, про те, що ми передаємо Білорусі комплекси Іскандер, це тактичні комплекси, а також обладнання літаків, а також навчання військових Білорусі, а також тактичних ядерних об'єктів на території Білорусі, які будуть під контролем Росії", — заявив Небензя.

Він також вкотре звинуватив США у порушенні "архітектури глобальної безпеки".

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"Відповідно до оцінки ситуації в Європі, там уже може бути приблизно 150 ядерних бомб Америки. І нарощення цього потенціалу лише збільшується. Є уже звіти, що така зброя уже розміщена у Нідерландах, Бельгії, Туреччині. Нещодавно Америка зробила кроки щодо порушення певних договорів, які є стратегічно критичними. У 2019-му році саме США припинили свою участь у договорі про нерозповсюдження. США постійно порушують положення договору щодо зменшення та обмеження наступальних стратегічних озброєнь. Тому Росія вирішила призупинити свою участь у договорі у лютому цього року", — наголосив представник Росії в ООН.

Небензя висловив бажання "надати певні пояснення про те, хто є справжньою загрозою миру та стабільності": "За останні роки архітектура глобальної безпеки зазнала значної ерозії. Знову ж таки за ініціативи США та їхніх союзників, які заявляють, що несуть відповідальність за процес роззброєння. Ці кроки були продиктовані лише сподіваннями США на встановленні свого власного геополітичного домінування та контролю над багатополярним світом".

Нагадаємо, 31 березня відбувається засідання Радбезу ООН, скликане через плани Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

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