Згідно з українським законодавством, не існує ніякого "УПЦ МП", а існує Російська православна церква, - Лапін

Відповідно до чинного українського законодавства УПЦ МП має називатися російською церквою, оскільки має канонічні зв’язки з Москвою, тобто з Росією. Тим часом, РПЦ використовує невизначеність з назвою, щоб представити за кордоном виселення російських священнослужителів з Лаври, як внутрішній конфлікт.

Про це заявив екснардеп, комбат Ігор Лапін, передає Цензор.НЕТ

"Я був одним із авторів законопроєкту №5309, який став законом, про те, що ніякого "УПЦ МП" не існує, а існує Російська православна церква – РПЦ. І має вона називатися "російською", тому що її канонічні зв’язки з центром у Москві. А Росія, то є окрема країна. А в такій ситуації ця церква має в своїй назві містити слово "російська". Цей закон простенький, без хитромудрощів: російська церква називається російською", - наголосив Лапін.

Він нагадав, що цей закон оскаржували 48 нардепів забороненої ОПЗЖ у Конституційному Суді.

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"Конституційний Суд у грудні 2022 року визнав, що даний закон не порушує Конституцію", - констатував Лапін.

"А сьогодні я вмикаю "новості", не новини, і що я чую: "Украинская православная церковь не хочет уходить из Лавры и освобождать место для Православной церкви Украины, той которая Томос получила". І так нам розповідають. Це іде не тільки в Україну. Це європейські країни. І якийсь сер Джонсон слухає новини, в яких одна українська церква виганяє другу українську церкву. "Братоубийственная война. Чего мы туда вмешиваемся?" - десь приблизно так припідноситься все в Україні, що стосується Росії. Мені дуже прикро, що немає вимоги до виконання закону і що не приводиться закон в дію", - констатував він.