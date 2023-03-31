Комісар ООН про 8 тисяч вбитих цивільних в Україні: "Це лише верхівка айсберга"

Інформація Організації Об’єднаних Націй про загибель понад 8 тисяч громадянських в Україні після початку повномасштабної війни не є остаточною. Жертв може бути набагато більшим.

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Він наголосив, що численні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права стали буденністю в Україні.

Тюрк додав, що Україна бореться за виживання, а реальні цифри жертв серед цивільних можуть бути набагато вищими. Дані Управління верховного комісара ООН з прав людини про загибель в Україні понад 8 тисяч мирних жителів та понад 14 000 постраждалих "є лише верхівкою айсберга".

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