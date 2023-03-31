У Старобільському районі окупованої Луганщині розшукують близько 50 російських дезертирів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських дезертирів на окупованій Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу противника з підрозділів та військових частин. Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області, окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертирували".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російських військах відзначається масове дезертирство, окупантів лякають кримінальною відповідальністю, - Генштаб