У Старобільському районі окупованої Луганщині розшукують близько 50 російських дезертирів, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських дезертирів на окупованій Луганщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу противника з підрозділів та військових частин. Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області, окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертирували".