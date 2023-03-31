Україні важливо ратифікувати Римський статут - єврокомісар з питань юстиції Рейндерс

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс наголошує на важливості ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) для посилення механізму притягнення до відповідальності за воєнні злочини, а також заявляє про підтримку створення реєстру заподіяних російською агресією збитків для подальших репарацій.

"Нам необхідно гарантувати, що злочинці, які вчинили ці злочини, будуть притягнуті до відповідальності. У цій боротьбі з безкарністю ми маємо стояти пліч-о-пліч і поважати принцип комлементарності", - сказав Рейндерс, виступаючи онлайн на другій міжнародній конференції "United for justice" у Бучі, присвяченій злочинам геноциду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, коли йдеться про запобігання безкарності за воєнні злочини, зокрема, за депортацію понад 20 тис. дітей, злочинів проти людства та злочинів геноциду, "МКС залишається ключовим органом, що може розслідувати та притягати до відповідальності винних".

"Ми маємо гарантувати, що українські органи прокуратури будуть якнайкраще оснащені для проведення такої роботи. Саме для цього Офіс комісара вже надав Офісу генпрокурора необхідне оснащення для забезпечення такої діяльності", - додав єврокомісар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ратифікація Римського статуту не зашкодить Україні, - Кулеба

Він також повідомив, що продовжує виступати за необхідність відкриття національних кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів РФ країнами ЄС - за принципами індивідуальної або універсальної юрисдикції.

Рейндерс нагадав, що 14 країн уже розслідують свої національні кримінальні справи, що стосуються агресії РФ проти України.

"Комісія проаналізувала необхідність змінити Римський статут для того, щоб розширити юрисдикцію МКС на злочини агресії, і водночас ми розглядаємо можливість упровадження механізму притягнення до відповідальності, можливо, у форматі спеціального трибуналу за злочини агресії, що дало б змогу дотримуватися мандата МКС", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС закликав Україну якнайшвидше ратифікувати Римський статут

Водночас єврокомісар наголосив: "Важливо, щоб Україна ратифікувала Римський статут, оскільки це посилить механізм притягнення до відповідальності за злочини проти цих і майбутніх поколінь українців".

Говорячи про важливість виплати РФ репарацій, Рейндерс заявив: "Змусити РФ платити за збитки, які вона заподіяла, залишається одним із пріоритетів Європейської комісії, і тому я підтримую створення міжнародного реєстру заявок, щоб фіксувати докази від громадян та Української держави стосовно збитків, які були заподіяні російською агресією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна досі не ратифікувала Римський статут через відсутність політичного консенсусу у Раді, - Венедіктова