Путін порушує свою обіцянку Китаю щодо ядерної зброї, - США в Радбезі ООН

Заявлені наміри Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі напряму розходяться з деклараціями, які підписали лідери РФ і Китаю щодо нерозповсюдження, а також зменшення ризиків ядерної війни.

Про це заявив під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Менше двох тижнів тому президент Путін у спільній заяві з КНР зобов’язався в ефективний спосіб зменшувати ризики ядерної війни й цинічно заявляв, що "держави, які мають ядерну зброю, повинні утримуватися від розміщення такої зброї за кордоном, а також вивести ядерну зброю, розгорнуту за кордоном", - нагадав представник США.

Дипломат підкреслив, що постійне ігнорування Путіним зобов’язань за договорами, у тому числі, перед своїми друзями, а також нехтування стратегічною стабільністю заради досягнення цілей агресії в Україні "є ризиком для порядку денного РБ ООН щодо підтримки міжнародного миру та безпеки".

У цьому зв’язку посол Вуд зауважив, що "Кремль намагається маніпулювати привидом ядерного конфлікту, щоби допомогти собі отримати перемогу в незаконній війні проти України, при цьому порушуючи Статут ООН". Він також висловив жаль, що деякі члени Ради Безпеки на цьому тлі досі дотримуються політики ігнорування агресії РФ проти українського народу. За його словами, це лише сприяє подальшим порушенням з боку РФ, загостренню конфлікту і віддаленню перспектив миру.

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Вуд також підкреслив, що Путін вкотре продемонстрував світові своє нехтування міжнародним правом, у тому числі Статутом ООН. "Доводи Росії, що це потенційне розгортання (ядерної зброї – ред.) якимось чином виправдане через використання бронебійних боєприпасів, є сміхотворним", - зауважив представник США.

Однак, за його словами, реальність полягає в тому, що Кремль просто не хоче, щоби Україна мала здатність захищатися від російських танків. У цьому контексті представник США підкреслив, що російські танки не опинилися би в небезпеці, якби взагалі не перебували на суверенній території України.

"Ми закликаємо росію переглянути свої наміри щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі та вкотре закликаємо РФ вивести її війська з України. Росія повинна негайно припинити ескалаційну риторику навколо потенційного використання ядерної зброї", - заявив представник США.

Він також закликав режим Лукашенка припинити співучасть у війні РФ проти України.

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