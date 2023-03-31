Зеленський вважає, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі пов’язане з невдалою зустріччю Путіна та Сі

Президент Володимир Зеленський вважає, що так російський диктатор Володимир Путін намагається показати Китаю хоч якусь суб’єктність.

Про це президент заявив під час брифінгу на саміті в Бучі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі говорить про невдалу зустріч із Китаєм. Потрібно (Росії. - Ред.) було показати якусь суб’єктність, яку Росія під керуванням президента Путіна повністю втратила".

Президент наголосив, що Путінові потрібно добиватися якихось перемог та робити політичні кроки, але диктатор не зміг домогтися цього на полі бою. "Питання в тому, що він просто не жаліє наших людей і вбиває їх, але він і не рахує своїх людей. Але це справи Російської Федерації", - додав Зеленський.

"І останнє – це повінстю втрата будь-якої суб’єктності і президента Білорусі. Він, я думаю вже не вирішує, яка зброя знаходиться на його території", - резюмував він.

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