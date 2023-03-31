МВФ схвалив рекордну програму на 15,6 мільярда доларів допомоги Україні, - Reuters

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду сьогодні, 31 березня, схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на 15,6 мільярда доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Reuters розповів неназваний чиновник.

У виданні зазначають, що таку суму вирішили надати Україні для того, щоб задовільнити її невідкладні економічні потреби на тлі захисту від повномасштабного вторгнення Росії.

"Рішення формалізує угоду на рівні персоналу МВФ, досягнуту з Україною 21 березня", - пише видання.

При цьому, як додає Reuters, очікується, що такий крок допоможе залучити масштабне фінансування для України від міжнародних донорів та партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.

Варто зауважити, що подібний кредит стане для України найбільшим з початку повномасштабної війни з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ 31 березня розгляне програму фінансування України на 15 мільярдів доларів