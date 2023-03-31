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МВФ схвалив рекордну програму на 15,6 мільярда доларів допомоги Україні, - Reuters

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МВФ схвалив рекордну програму на 15,6 мільярда доларів допомоги Україні, - Reuters
Виконавча рада Міжнародного валютного фонду сьогодні, 31 березня, схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на 15,6 мільярда доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Reuters розповів неназваний чиновник.

У виданні зазначають, що таку суму вирішили надати Україні для того, щоб задовільнити її невідкладні економічні потреби на тлі захисту від повномасштабного вторгнення Росії.

"Рішення формалізує угоду на рівні персоналу МВФ, досягнуту з Україною 21 березня", - пише видання.

При цьому, як додає Reuters, очікується, що такий крок допоможе залучити масштабне фінансування для України від міжнародних донорів та партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.

Варто зауважити, що подібний кредит стане для України найбільшим з початку повномасштабної війни з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ 31 березня розгляне програму фінансування України на 15 мільярдів доларів

Топ коментарі

  • Volynianyn 6
    Там вкінці новини скромно дописано, що це кредит
  • Грицько Добрий
    А допомогу віддавати треба?
  • Super Gut
    Для того аби вступити в єврозону треба щоб було верховенство права і нормативно-правова система відповідна до стандартів ЄС. Кінчай дивитися гівномарафон, в ЄС нас ніхто не візьме у найближчі 5 років.
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