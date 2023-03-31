Кулеба закликав Лондон не давати візи тенісистам з РФ і Білорусі, яким дозволили участь у Вімблдоні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав уряд Великої Британії відмовити у візах російським та білоруським тенісистам, яким дозволили брати участь у турнірі "Вімблдон" попри злочини РФ в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися є аморальним. Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах", - закликав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вімблдон скасував заборону на участь у турнірі російських та білоруських тенісистів