Кулеба закликав Лондон не давати візи тенісистам з РФ і Білорусі, яким дозволили участь у Вімблдоні
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав уряд Великої Британії відмовити у візах російським та білоруським тенісистам, яким дозволили брати участь у турнірі "Вімблдон" попри злочини РФ в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися є аморальним. Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах", - закликав Кулеба.