У Бучі досі неопізнані 70 тіл людей, убитих окупантами, - прокуратура

У Бучі наразі залишаються неопізнаними 70 тіл людей, які були вбиті російськими загарбниками під час окупації міста.

Про це заявив керівник Бучанської окружної прокуратури Руслан Кравченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогоднішній день 70 тіл неопізнаних залишається", - сказав він, уточнивши, що це стосується саме Бучі.

Очільник прокуратури пояснив, що особи не всіх загиблих громадян вдалося встановити після перших експертиз, тому органами прокуратури та досудового розслідування були призначені додаткові молекулярні генетичні експертизи.

Крім того, Кравченко зазначив, що шукали родичів загиблих, щоб взяти зразки генетичного матеріалу для проведення експертиз.

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Водночас керівник окружної прокуратури нагадав, що загалом у Бучанському районі встановлено, ідентифіковано та зібрано докази щодо 97 воєнних злочинців РФ. 35 кримінальних проваджень відправлено до суду, двоє осіб вже засуджено.