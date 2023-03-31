Нова концепція зовнішньої політики РФ: "Росія не ворог заходу, але США розпалюють русофобію"

Російський диктатор Володимир Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики, в якій Росія "не вважає себе ворогом Заходу" і є "оплотом русского міра".

Про це йдеться у його указі на сайті Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ. із посиланням на "Радіо Свобода".

Росія, як стверджується в документі, "не вважає себе ворогом Заходу, не ізолюється від нього, не має щодо нього ворожих намірів, розраховує на усвідомлення ним безперспективності конфронтації з Росією". Водночас, згідно з концепцією, "Росія має намір приділяти пріоритетну увагу усуненню рудиментів домінування США та інших недружніх держав у справах світу".

У Кремлі також зазначили, що "розглядають США як організатора та виконавця агресивної антиросійської політики, джерело ризиків для її безпеки". Автори документа вважають, що "відмова від антиросійської політики та велика самостійність від США сприятливо позначилися б на безпеці та добробуті європейських країн".

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Згідно з новою концепцією, Росія "жорстко припинятиме антиросійські кроки" інших країн і відповідатиме на погрози на свою адресу "симетрично та асиметрично". Також у документі зазначено, що збройні сили РФ використовуються для відбиття та запобігання нападу на Росію чи її союзників.

Пріоритетом гуманітарної політики РФ за кордоном, згідно з документом, є "протидія кампанії русофобії, захист російської мови, російської культури, спорту, Російської православної церкви від дискримінації". Також Москва виступає за об’єднання міжнародних зусиль із захисту "традиційних духовно-моральних цінностей".

Нещодавно стало також відомі деталі нової російської ідеології, із якою Путін планує виступати на наступних виборах. Домінуючою у ній є концепція "країни в собі", тобто такої, яка може повністю забезпечити себе всім необхідним. Проте вона включає в себе ідею "русского міра", тобто передбачає експансію. Підкреслюється особлива місія Росії та окремішність та вищість російського народу.

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