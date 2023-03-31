Путін має заплатити за воєнні злочини, - Боррель

Президент РФ Володимир Путін повинен заплатити за воєнні злочини, за які він несе відповідальність, включаючи насильницьке викрадення українських дітей.

Про це йдеться у статті Високого представника ЄС, віцепрезидента Єврокомісії Жозепа Борреля для австрійської газети Der Standard, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія має бути притягнута до відповідальності. Ось чому обвинувальний висновок Міжнародного кримінального суду щодо президента володимира Путіна є таким важливим: Путін повинен заплатити за воєнні злочини, за які він несе відповідальність. Серед них – насильницьке викрадення багатьох дітей з України", - написав Боррель.

Він наголосив, що "у цій війні історія та справедливість – на боці України". "Але ми повинні прискорити хід історії. Наша військова підтримка і наше рішення купувати боєприпаси разом слугують справі справедливого миру в Україні. Це – правильне і необхідне рішення", - заявив Високий представник ЄС.

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Боррель вказав на те, що для захисту себе та надання відсічі російському агресору Україна потребує не лише політичної та фінансової підтримки, а, перш за все – зброї та боєприпасів. "Захист українського суверенітету має екзистенційний характер – як для України, так і для всієї Європи. Ми не можемо досягти цієї, не даючи Україні засобів для її досягнення", - підкреслив.

На цьому тлі Високий представник ЄС нагадав, що минулого тижня європейські лідери погодилися на пропозицію з трьох пунктів щодо закупівель та виробництва боєприпасів і передачі їх Україні, а також поповнення власних запасів.

"За останні 20 років європейці скоротили інвестиції в оборонну промисловість. У зв'язку з радикально зміненим безпековим середовищем, нам потрібно знову їх збільшити. Зокрема, ми хочемо поставити Україні 1 млн артилерійських снарядів протягом року. На це ми виділяємо загалом 2 млрд євро в рамках Європейського фонду миру. За умови відшкодування від 50 до 60%, ми можемо мобілізувати близько 4 млрд євро за допомогою цього нового пакета", - повідомив Боррель.

За його словами, це свідчить, що ЄС "здатен діяти швидко, коли це необхідно", і що це демонструє рішуче налаштованість європейських країн надати Україні необхідні засоби для її законної самооборони.

"Це рішення може викликати питання про те, як надання більшої кількості зброї може покласти край цій жахливій війні. Відповідь така: доки Росія атакує і бомбардує Україну, Україна потребує і зброї, і боєприпасів, щоб захистити себе і покласти край війні", - зазначив Високий представник ЄС.

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При цьому, він наголосив, що Євросоюз, як в Україна, звичайно, хочуть миру.

"Але ми не хочемо будь-якого миру. Ми хочемо справедливого і тривалого миру, заснованого на Статуті ООН. Миру, в якому Росія виведе свої війська з усіх районів України, які вона зараз окупує. Саме тому ми також підтримуємо мирну формулу Президента Володимира Зеленського. Іншими словами, важливо, як закінчиться війна, а не просто те, що вона закінчиться, з територіальними та іншими здобутками Росії від цієї агресивної війни", - додав Боррель.