Спільна заява Країн Балтії: Росія не може головувати в Радбезі ООН

Естонія, Литва і Латвія – виступили проти російського головування в Раді Безпеки ООН у квітні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У заяві від імені трьох країн, яку зачитав на засіданні Ради Безпеки ООН 31 березня постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар, зазначається, що країна, якою керує воєнний злочинець, переслідуваний Міжнародним кримінальним судом, не може головувати в органі, що відповідає за мир і безпеку у світі.

"Хіба це не красномовно, що завтра, у річницю різанини в Бучі, Росія займе пост голови Ради Безпеки? Це ганебно, принизливо і небезпечно для довіри до цього органу та його ефективного функціонування", – зазначив Таммсаар.

За його словами, країна, яка веде агресивну війну проти свого сусіда, здійснює найжахливіші звірства, загрожує світові ядерною зброєю і чий лідер є воєнним злочинцем, щодо якого МКС видав ордер на арешт, не може керувати Радою Безпеки.

"Відповідальні члени цього органу повинні протистояти спробам росії перетворити головне місце проведення міжнародної дипломатії в посміховисько і платформу дезінформації", – додав він.

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