Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, застосовуючи "вагнерівців" та бронетехніку, - ОСУ "Таврія"

Ворог намагається оточити Авдіївку, застосовуючи штурмові групи "вагнерівців" та бронетехніку, завдає ударів з артилерії та авіації.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Він застосовує штурмові групи ПВК "Вагнер", обстрілює місто з артилерії та авіації, використовує бронетехніку в спробах прорвати оборону наших військ", - зазначив Тарнавський.

Генерал наголосив, що Сили оборони тримають місто і завдають ворогові значних втрат, зокрема знищують танки та іншу бронетехніку.

"Стоїть завдання не допустити оточення і завдавати ворогу максимальних втрат. Воно чітко виконується нашими воїнами", - заявив Тарнавський.

Також читайте: Росіяни на Авдіївському напрямку використали майже всі резерви, інтенсивність наступу знизилася, - Сили оборони