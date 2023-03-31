США приєднуються до інших країн та організацій по всьому світу для того, щоб домагатися справедливості для українців, - Блінкен

Сполучені Штати приєднуються до інших країн і організацій по всьому світу для того, щоб домагатися відповідальності для росіян за їхні злочини і вимагати справедливості для українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми приєднуємося до країн і організацій по всьому світу, щоб домагатися відповідальності і вимагати справедливості для українців", - написав Блінкен.

Він також зазначив, що "жахи, які Росія заподіяла Бучі і продовжує заподіювати іншим українським містам, неприйнятні".

"Ми не забудемо українців, які страждали і були вбиті", - наголосив він.

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