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Зеленський про підтримку України: Сі Цзіньпін вагається. Тому ми і відправляємо сигнали, що готові зустрічатися

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Зеленський про підтримку України: Сі Цзіньпін вагається. Тому ми і відправляємо сигнали, що готові зустрічатися
Президент Володимир Зеленський вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін один із тих, хто досі вагається у підтримці України, але Україна надсилає сигнали різним державам і чекає на відповідь.

Про це заявив Зеленський на спільному брифінгу з лідерами Молдови, Словенії, Словаччини та Хорватії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ще є держави, яким складно до кінця бути на нашому боці з різних причин. Що у нас з лідером Китаю? Саме це один із лідерів, які вагаються.

Для нас важливо зробити все, щоб залучити в перемозі над війною максимум держав. Мені здається, що в цілому це і є перемога світу над війною. Це повинен був приклад для усього світу і для всіх великих держав, які думають про агресію.

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Тому, ми і відправляємо сигнали таким державам і говоримо, що ми готові зустрічатися, обговорювати, говорити й разом перемагати агресію Російської Федерації. Очікуємо відповіді деяких держав", - заявив Зеленський.

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ага, *уйлу вже насигналізував
  • Павло ШОвте
    Ви звернули увагу, як буденно наші ЗМІ, офіційний сайт/сторінка у fb/акаунт Twitter Президента повідомляють, що єрмак провів то, єрмак поспілкувався з міністром, провів телефонні переговори з прем'єром, зустрів послів… Це повне замикання гілок влади на себе! Зеофіли, все норм?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    це не сигнали а нервовий тік у тебе клован.... дебільний зовсі
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