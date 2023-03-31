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Окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона, постраждало 2 людей, - ОВА

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Окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона, постраждало 2 людей, - ОВА
31 березня, російські окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона. За попередньою інформацією, дістали поранення двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Херсонська ОВА.

"Під обстріл потрапили люди, які намагалися дістатися до Херсона на човні. Вони пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. Попередньо поранено двоє людей", - ідеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що на місце події виїхали екстрені служби.

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