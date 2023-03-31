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Росіяни обстріляли з артилерії Авдіївку: двоє загиблих, серед них 5-місячне немовля. Вчора мати відмовилась евакуюватися. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

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Російські окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, загинуло 2 осіб, серед них дитина 2022 року народження. Ще 2 людини – поранені.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження. Ще двоє людей - поранені. Був пошкоджений приватний будинок. Терористи", - йдеться у повідомленні.

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"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, увечері 31 березня 2023 року окупаційні війська РФ здійснили артилерійський обстріл м. Авдіївки.

Снаряд країни-агресора влучив у приватний будинок, в якому проживала родина місцевих мешканців. У полум'ї, що охопило оселю, загинули 69-річна жінка та її 5-місячний онук.

За попередніми даними, поранень також зазнали мати й батько малюка, які знаходились на подвір’ї. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Прокурори продовжують вживати всі належні та можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - повідомила згодом прокуратура Донецької оюласті.

Згодом, стало відомо, що буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму немовляти подумати про сина й виїхати. Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату - жінка навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. 

Росіяни обстріляли з артилерії Авдіївку: двоє загиблих, серед них 5-місячне немовля. Вчора мати відмовилась евакуюватися 01
Росіяни обстріляли з артилерії Авдіївку: двоє загиблих, серед них 5-місячне немовля. Вчора мати відмовилась евакуюватися 02
Росіяни обстріляли з артилерії Авдіївку: двоє загиблих, серед них 5-місячне немовля. Вчора мати відмовилась евакуюватися 03

Топ коментарі

  • Історик Воєнрук
    А що там досі немовля робило? Радітєлі пряталі,ажідая асвабаітєлєй?
  • Yurka Gagarin
    так и есть...а ещё они не просто так там сидят,а сообщают русне куда удобнее бить...
  • Николай Николаевич b96f438b
    А знаєте, я свою сім'ю вивозив майже в нікуди. Після того, як дві ночі вряд під@рський говноліт бомбив місцевий "стратегічний об'єкт". До того всі сиділи в погрібі, і щось чекали. Спочатку Полтава, потім Франківщина. І всюди є люди. Є підтримка. Особисто я безмежно вдячний тим людям, що прийняли моїх " біженців" .
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