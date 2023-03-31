Перемовини з Росією стануть можливі, коли вона виведе свої війська з України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що початок перемовин і фіксація закінчення війни за великим столом у присутності "порядних" держав можливі лише в тому разі, якщо Росія без бою виведе свої війська з України.

Про це він заявив під час пресконференції за результатами саміту в Бучі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, авжеж, буде фіксація закінчення війни. Але тільки за цим великим столом, там, де будуть порядні сидіти держави, а представник Російської Федерації, мені дуже складно, хто на той час буде представником Росії, який без бою спочатку виведе всі війська з нашої території, тоді починається дипломатичний формат", - зазначив президент.

Водночас він наголосив: якщо Україна вижене росіян зі своєї території силою, то з такими людьми нема про що говорити.

"Буде велика кількість жертв. Про що з цими людьми в цілому говорити? Вони повинні бути ізольовані, такими, кому не тиснуть руки. Ось і все", - додав президент.

Зеленський також нагадав, що раніше запропонував Формулу миру, де, за його словами, є "абсолютно конкретна послідовність дій, яка однозначно призведе до закінчення війни, бо ми хочемо миру".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти Росії на майданчику ООН, - Зеленський