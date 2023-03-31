Прем’єр Хорватії Пленкович: готовність українців боротися, єдність союзників та фінансова підтримка - необхідні компоненти перемоги

Прем’єр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що вважає ключовими компонентами для майбутньої перемоги України готовність українців далі боротися, єдність західних партнерів та постійну фінансову і військову підтримку Заходу для України.

Так він відповів на запитання хорватського журналіста під час спільного брифінгу з лідерами Молдови, Словенії, Словаччини і президентом України, передає Цензор.НЕТ.

Пленкович зазначив, що, на його думку, є три важливих елементи, необхідних для перемоги України.

"По-перше, це патріотизм і готовність українського народу захищати свою свободу, мотивація українського керівництва і президента Зеленського. Друга річ - це постійна підтримка для України. І, на мою думку, з політичного боку вона зараз міцніша, ніж будь-коли раніше", - сказав прем'єр Хорватії.

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Він наголосив, що Україні необхідна постійна економічна та військова підтримка, і це життєво важливо для України, щоб вона могла продовжувати боронити себе.

"По-третє, уряди західних країн мають дбати про згуртованість наших суспільств і не допускати внутрішніх розколів, які врешті можуть зашкодити існуючій політичній єдності. Це формула, яка, на мою думку, має бути реалізована", - сказав Андрей Пленкович.

Пленкович додав, що Хорватія продовжить активно підтримувати Україну.

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