Трибунал над російськими злочинцями може відбутися в Бучі, - Зеленський
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників Бучанського саміту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
"Коли ми розглядали ідею цього саміту, ми подумали, що в майбутньому, коли обов'язково зло буде покарано, Буча може стати одним із майданчиків - фундаментів для трибуналу проти агресії Росії, проти того горя, яке президент Путін та його коло принесли на нашу землю", - зазначив він.
Також Зеленський висловив вдячність учасникам саміту. За його словами, в ньому взяли участь представники 50 країн.
"Для кожного українця та України це важливо, тому що є пріоритети - перемога та справедливість. І ці два кроки, які ми маємо досягти, та досягнемо", - підкреслив Президент.
Також Зеленський подякував за роботу журналістам, які висвітлювали наслідки окупації Бучі військами РФ.
"Про Бучу дізнався весь світ: про українців, убитих на вулицях солдатами росії, про людей, закатованих у підвалах, про розстріляних на дорогах, про дорослих, про дітей, чиї тіла були знайдені в могилах Бучі", - сказав Президент.
Водночас він наголосив що Буча має стати символом справедливості - для України, Європи та всього світу, щоб "кожен російський вбивця, кат та терорист відповів за злочини проти наших людей".