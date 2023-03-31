Трибунал над російськими злочинцями може відбутися в Бучі, - Зеленський

Буча може стати одним із майданчиків, на якому базуватиметься трибунал, що судитиме Путіна та його оточення.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників Бучанського саміту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Коли ми розглядали ідею цього саміту, ми подумали, що в майбутньому, коли обов'язково зло буде покарано, Буча може стати одним із майданчиків - фундаментів для трибуналу проти агресії Росії, проти того горя, яке президент Путін та його коло принесли на нашу землю", - зазначив він.

Також Зеленський висловив вдячність учасникам саміту. За його словами, в ньому взяли участь представники 50 країн.

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"Для кожного українця та України це важливо, тому що є пріоритети - перемога та справедливість. І ці два кроки, які ми маємо досягти, та досягнемо", - підкреслив Президент.

Також Зеленський подякував за роботу журналістам, які висвітлювали наслідки окупації Бучі військами РФ.

"Про Бучу дізнався весь світ: про українців, убитих на вулицях солдатами росії, про людей, закатованих у підвалах, про розстріляних на дорогах, про дорослих, про дітей, чиї тіла були знайдені в могилах Бучі", - сказав Президент.

Водночас він наголосив що Буча має стати символом справедливості - для України, Європи та всього світу, щоб "кожен російський вбивця, кат та терорист відповів за злочини проти наших людей".

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