Дівчат, я, як президент, пробачаю. Що стосується геїв - це ж збоченці, це гидота остання, - Лукашенко про ЛГБТ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "пробачає" лесбіянок, але до геїв він не такий толерантний.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Лукашенка наводять соцмережі.

"Дівчат, я, як президент, пробачаю. Беру на себе цю провину, і на вас. Значить ми, мужики, не додивилися, не допрацювали в чомусь, значить вони починають там... Ну ви знаєте, що таке, в фізичному відношенні лесбійство. Що стосується геїв - це ж збоченці, це гидота остання", - заявив він.

У той же час, як випливає з його промови, до геїв, які добре працюють, у нього ставлення плюс-мінус нормальне, хоча "пропаганду ЛГБТ" він допускати не збирається.

"Я доручив, доповісти мені, дайте характеристику, що це за люди, як вони працюють, - згадує Лукашенко, як розбирався з працівниками-чоловіками нетрадиційної орієнтації. - Дай Боже, не-геям так працювати, як вони. Жодної негативної характеристики не було.Жодної, перевіряв за різними напрямками.Ну давайте ми цим чоловікам будемо забороняти перекидатися з іншими мужиками, ну до чого це приведе? Ні до чого.Тим більше проблем нам не створюють, працюють добре. Але ніякої пропаганди цих мерзотних стосунків у суспільстві бути не повинно. Чому? Відповідь дуже проста. Ще не один чоловік не народив. Тому цей шлях для нас неприйнятний. Нам потрібні люди. Дітки. Чоловіки не народжують. Тому давай дотримуватися класичної родини".

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