Британія в ООН: Російський ядерний шантаж не похитне нашу підтримку України

Росії не вдасться ослабити підтримку України її міжнародними партнерами, навіть якщо вона вдаватиметься до ядерного шантажу.

Про це заявив постійний представник Великої Британії при Організації Джеймс Каріукі під час засідання Радбезу ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Оголошення президента Путіна від 25 березня (про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. - Ред.) - це ще одна спроба залякати та примусити. Це не спрацювало раніше й не спрацює у майбутньому. Ми продовжимо підтримувати зусилля України із самозахисту", - зазначив Каріукі.

Він наголосив, що під час війни в Україні лише Росія порушує тему можливого застосування ядерної зброї та закликав Росію знизити напруження і вивести власні війська з України.

Каріукі також звернувся до президента Білорусі із закликом "відмовитися від підтримки безрозсудних дій Росії, що ведуть до ескалації".

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