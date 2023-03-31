Учасники Бучанського саміту уклали декларацію щодо відповідальності Росії за скоєні в Україні воєнні злочини

Майже 50 держав та міжнародних організацій уклали Бучанську декларацію щодо відповідальності Росії за скоєні в Україні воєнні злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Учасники саміту рішуче засудили тяжкі злочини за міжнародним правом, які були скоєні на території України, включно з масовими вбивствами в Бучі, які стали символом жахіть російської агресії, і висловили підтримку зусиль прокурора Міжнародного кримінального суду та вдячність за виняткову та важливу діяльність МКС у забезпеченні притягнення до відповідальності винних і запобіганні їхній безкарності.

Також у декларації висловлено підтримку зусиль держав, зокрема України, щодо розслідування та кримінального переслідування у межах їхніх юрисдикцій злочинів, скоєних на території України або проти України відповідно до національного законодавства та міжнародного права;

Учасники саміту підтримали створення міжнародного механізму з компенсації шкоди чи збитків, завданих унаслідок міжнародно-протиправних дій РФ в Україні або проти України, та підтримали створення міжнародного механізму реєстру збитків, який здійснюватиме документування доказів та скарг щодо завдання шкоди або збитків усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також Україні.

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У декларації наголошується на необхідності забезпечення повної відповідальності за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належного, справедливого й незалежного розслідування та кримінального переслідування на національному або міжнародному рівнях, і підкреслено необхідність продовження здійснення практичних кроків для досягнення цієї мети задля забезпечення справедливості для всіх жертв і запобігання майбутнім злочинам.

Як повідомлялося, 3 березня в Києві відбувся Бучанський саміт. За словами президента Володимира Зеленського, до нього долучилося майже 50 іноземних держав і організацій.