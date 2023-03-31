Макрон: Франція розробляє механізм притягнення Росії до відповідальності

Франція працює з партнерами щодо створення механізмів притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у відеозверненні до "Бучанського саміту", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми з партнерами визначаємо механізми для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії. Російська агресія призвела до систематичних воєнних злочинів. За всі ці злочини мають бути покарання. Франція не забуде Бучу, злочини в Ізюмі, Маріуполі, Оленівці", - зазначив Макрон.

Він наголосив, що "щотижня ми дізнаємося про нові злочини. Це має бути засуджено. Ми даємо підтримку в розслідуваннях і з перших тижнів війни ми залучили жандармів, надали обладнання для визначення ДНК. Міжнародний кримінальний суд має отримати необхідні докази".

"Без правосуддя не може бути довгострокового миру", - додав він.

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