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У повноцінній відповідальності Росії має бути три елементи, - Зеленський

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У повноцінній відповідальності Росії має бути три елементи, - Зеленський
Національне правосуддя України, Міжнародний кримінальний суд та спецтрибунали забезпечать повну відповідальність Росії як держави-агресора.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників Бучанського саміту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У повноцінній відповідальності Росії має бути три елементи. Перший - це національне правосуддя України, яке забезпечить відповідальність основної маси російських вбивць і терористів. Другий - це Міжнародний кримінальний суд, здатний притягти до відповідальності російських воєнних злочинців різного рівні в межах своєї юрисдикції. Третій - обов'язковий - елемент - це спецтрибунал для окремих лідерів. Він притягне до відповідальності винних у первинному злочині агресії, який уможливлює всі інші злочини", - сказав він.

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Зеленський підкреслив, що справедливість - це підґрунтя миру. Коли відповідальність того, хто зруйнував мир, забезпечується повністю, мир триватиме довго. Саме справедливість, за його словами, - у фундаменті української Формули миру.

"Суто формальні норми міжнародного права без забезпечення справедливості, на нашу думку, не спрацюють", - зауважив Президент.

Водночас він подякував всім, хто не йде на компроміси у питанні справедливості. Зеленський нагадав, що лише в Бучанському районі скоєно понад дев'ять тисяч злочинів, понад 1400 цивільних загинули від рук загарбників. У самому місті було вбито 637 цивільних, зокрема, 37 дітей.

"Світу потрібен дієвий механізм покарання винних у первинному злочині агресії, який відчиняє браму для всього зла. Кожен, хто не хоче повторення цього, має працювати разом з Україною над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, над створенням компенсаційного механізму, щоб відшкодувати всі збитки, завдані агресією Росії, з їхніх активів. Повна відповідальність - це те, що привчає агресора до миру", - наголосив Президент.

Топ коментарі

  • Вячеслав Шатров
    есть такой кацапчик - генерал в отставке Леонид Ивашов. Ярый имперец. Вот его цитата от 31.01.2022

    "Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство, бессмысленно и крайне опасно.
    Применение военной силы против Украины, во - первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В - третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО

    ...

    Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства.

    http://www.ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
  • 2492z
    Поки-що перший елемент відсутній наглухо. Не засудили навіть тих хто врятував вагнерівців.
  • Олександр Дніпро
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