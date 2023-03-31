У повноцінній відповідальності Росії має бути три елементи, - Зеленський

Національне правосуддя України, Міжнародний кримінальний суд та спецтрибунали забезпечать повну відповідальність Росії як держави-агресора.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників Бучанського саміту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У повноцінній відповідальності Росії має бути три елементи. Перший - це національне правосуддя України, яке забезпечить відповідальність основної маси російських вбивць і терористів. Другий - це Міжнародний кримінальний суд, здатний притягти до відповідальності російських воєнних злочинців різного рівні в межах своєї юрисдикції. Третій - обов'язковий - елемент - це спецтрибунал для окремих лідерів. Він притягне до відповідальності винних у первинному злочині агресії, який уможливлює всі інші злочини", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трибунал над російськими злочинцями може пройти в Бучі, - Зеленський

Зеленський підкреслив, що справедливість - це підґрунтя миру. Коли відповідальність того, хто зруйнував мир, забезпечується повністю, мир триватиме довго. Саме справедливість, за його словами, - у фундаменті української Формули миру.

"Суто формальні норми міжнародного права без забезпечення справедливості, на нашу думку, не спрацюють", - зауважив Президент.

Водночас він подякував всім, хто не йде на компроміси у питанні справедливості. Зеленський нагадав, що лише в Бучанському районі скоєно понад дев'ять тисяч злочинів, понад 1400 цивільних загинули від рук загарбників. У самому місті було вбито 637 цивільних, зокрема, 37 дітей.

"Світу потрібен дієвий механізм покарання винних у первинному злочині агресії, який відчиняє браму для всього зла. Кожен, хто не хоче повторення цього, має працювати разом з Україною над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, над створенням компенсаційного механізму, щоб відшкодувати всі збитки, завдані агресією Росії, з їхніх активів. Повна відповідальність - це те, що привчає агресора до миру", - наголосив Президент.