Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів, ми це забезпечимо, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 401 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Головне слово сьогодні – справедливість. Справедливість – для нашої держави, для всіх наших людей, які втратили рідних, близьких, втратили здоров’я, дім, нормальне життя через російську агресію, через терор, терор окупанта.

Відбулись наші спеціальні заходи: в Бучі – в річницю звільнення міста – і в Києві. Саміт і переговори, друга конференція United for Justice – "Обʼєднані заради справедливості"... Усе це – щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії, заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців, заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати.

І вони отримають стовідсотково. Ми це забезпечимо. Знайдемо формати, знайдемо інструменти. Ми звільнимо нашу землю і всіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено. Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів", - сказав Зеленський.

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