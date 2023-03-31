Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів, ми це забезпечимо, - Зеленський. ВIДЕО
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Головне слово сьогодні – справедливість. Справедливість – для нашої держави, для всіх наших людей, які втратили рідних, близьких, втратили здоров’я, дім, нормальне життя через російську агресію, через терор, терор окупанта.
Відбулись наші спеціальні заходи: в Бучі – в річницю звільнення міста – і в Києві. Саміт і переговори, друга конференція United for Justice – "Обʼєднані заради справедливості"... Усе це – щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії, заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців, заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати.
І вони отримають стовідсотково. Ми це забезпечимо. Знайдемо формати, знайдемо інструменти. Ми звільнимо нашу землю і всіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено. Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів", - сказав Зеленський.