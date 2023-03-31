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США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд, - Reuters

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США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд, - Reuters
Сполучені Штати вже наступного тижня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю $2,6 мільярда, до якого увійдуть радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники.

Про це агенції Reuters повідомили три американські посадовці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Пакет складається з двох частин: перша, на 2,1 мільярда доларів, фінансується з Ініціативи сприяння безпеці України, в межах якої зброя замовляється у виробників, а не береться із запасів американських збройних сил.

Решта 500 мільйонів доларів, які припадають передусім на боєприпаси, надійдуть у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.

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За даними Reuters, до пакета військової допомоги увійдуть різні боєприпаси, зокрема танкові, високоточні авіаційні боєприпаси, додаткові снаряди для комплексу протиповітряної оборони NASAMS, а також мостоукладачі й ремонтно-евакуаційні машини.

Зміст пакета ще може змінитись протягом вихідних, зазначили джерела Reuters. Планується, що його оголосять у понеділок, 3 квітня.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Готується наступ раз паливозаправники.
  • Urs
    передача M1074 и M1 Grizzly - это хороший сигнал. Очень вероятно, что там где-то передаются и M1 Panther II, и тралы для этого добра. А значит, что пресловутые тридцать один "абрамс" никогда не закончатся.
  • Oleh Hello d7d2b035
    Давайте вже другой фронт відкривайте: в Грузії, в Чечні, в Якутії - я чую звідти голоси шаманів, які кличуть про допомогу.
    СВОБОДУ ЯКУТСЬКИМ ШАМАНАМ!
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