Міноборони оприлюднило результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради відомства

31 березня 2023 року відбулося засідання Комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони України.

У повідомленні зазначається: "Зазначена Рада створюється у рамках провадження політики нульової толерантності до корупції у секторі оборони для забезпечення прозорості, підзвітності та запобігання корупційним проявам в оборонному відомстві.

Рада формується шляхом відкритого конкурсу (загальнонаціонального голосування), за підсумками якого видається наказ Міністерства оборони про створення Ради та затвердження її персонального складу (15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів).

Згідно з процедурою, яка була розроблена громадською ініціативною групою та зафіксована у Положенні про Громадську антикорупційну раду при Міноборони, Комісія, що складається виключно з представників інституцій громадянського суспільства, допустила до участі у конкурсі 29 кандидатів.

Відповідно до Положення про Громадську антикорупційну раду, 24 березня 2023 року на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції відбулося електронне голосування за кандидатів до складу Ради".

Підкреслюється, що у голосуванні взяли участь 41684 особи. Кожна особа могла підтримати до 15 кандидатів.

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Під час засідання Комісія ознайомилася зі звітами телекомунікаційної компанії "Київстар", Громадської організації "Електронна демократія" та Директорату політик цифровізації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і кібербезпеки у сфері оборони Міністерства оборони України, які засвідчили, що під час голосування не було зафіксовано технічних втручань, що могли б істотно вплинути на результати.

Водночас державний секретар Міноборони Костянтин Ващенко поінформував Комісію та запрошених, що до Міністерства оборони станом на 17.00 31 березня надійшло понад 10 письмових звернень, що містили скарги та апеляції на результати голосування як від 11 учасників конкурсу, так і від громадських організацій.

У зверненнях, крім іншого, зазначено, що конкурсна процедура, на думку заявників, містить низку порушень і ознаки конфлікту інтересів на стадії підготовки, а також ознаки змови і неправомірного втручання у процес під час голосування.

З огляду на це заявники звертаються до Міноборони з вимогою не ухвалювати рішення про формування складу Ради. У протилежному випадку будуть оскаржувати його відповідно до чинного законодавства.

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На підставі п. 17 Положення про Громадську антикорупційну раду Комісія вирішила вважати обраними кандидатів до складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами голосування, а саме:

1. Ярова Богдана Едуардівна – 32 704

2. Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – 26 941

3. Свірко Олег Станіславович – 23 864

4. Шуба Анастасія Вадимівна – 23 170

5. Прудковських Віктор Вячеславович – 22 795

6. Кальницький Віталій Володимирович – 22 580

7. Піонтковський Костянтин Анатолійович – 21 919

8. Грушовець Євген Анатолійович – 21 731

9. Оджиковський Віталій Олегович – 21 532

10. Остапенко Дмитро Миколайович – 21 295

11. Григорян Артак Володійович – 20 996

12. Масюк Віталій Володимирович – 19 927

13. Кривошея Геннадій Григорович – 1 990

14. Геращенко Олександр Володимирович – 1 939

15. Трегуб Олена Миколаївна – 1 664

Висновок Комісії оформлено у протокол та передано на розгляд Міністерства оборони. Звіти телекомунікаційної компанії "Київстар", Громадської організації "Електронна демократія", Директорату політик цифровізації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і кібербезпеки у сфері оборони Міністерства оборони України, а також звернення зі скаргами і запереченнями долучені як додатки до протоколу.

Рішення Міноборони про формування Громадської антикорупційної ради та затвердження її персонального складу буде ухвалено після розгляду у встановленому порядку письмових звернень, що надійшли.

Рада набуде повноважень після ухвалення відповідного рішення Міноборони, про що буде повідомлено додатково.

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